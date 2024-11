Donna morì, operatori 118 davanti al gup: per l’accusa presunte omissioni

Gela. Inizialmente, era stata richiesta l’archiviazione, direttamente dai pm della procura. Fu il gip del tribunale, accogliendo l’opposizione avanzata dal legale della sorella, a disporre ulteriori indagini sulla morte di una donna di nazionalità romena, che viveva e lavorava in città. Una vicenda che arriva adesso in udienza preliminare. Due operatori del 118 sono accusati di omicidio colposo e omissioni. Secondo le contestazioni, nonostante il malore accusato dalla donna, che si trovava in casa, non la trasportarono in ospedale, per gli accertamenti. In base all’ipotesi d’accusa, ci sarebbe stata un’errata valutazione da parte degli imputati, che hanno sempre respinto gli addebiti. L’udienza preliminare prenderà il via, vero e proprio, il prossimo febbraio, a causa di difetti di notifica. Gli operatori sanitari sono difesi dai legali Calogero Sferrazza e Rosy Musciarelli.