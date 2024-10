Droga spacciata in città, l’affare della cocaina: tre davanti al gup

Gela. Le indagini erano state chiuse e gli imputati, ad inizio dicembre, dovranno presentarsi davanti al gup del tribunale. È stata fissata l’udienza preliminare a seguito dell’inchiesta che permise ai pm della procura e ai militari della guardia di finanza di ricostruire decine di episodi di spaccio di droga in città. Le accuse si concentrano su Paolo Vitellaro e Rocchina Meroni. Sono attualmente detenuti per queste vicende. Sarebbero stati loro i canali diretti per la droga, venduta a diversi clienti. Gli inquirenti avviarono le attività investigative lo scorso anno e le hanno proseguite fino ai primi mesi di quello in corso.