Due nuovi under in difesa nel Gela, trattative quasi chiuse

Gela. Movimenti di mercato in casa Gela, dove restano vive alcune trattative. Ci si muove soprattutto nel mercato degli under ed in difesa in particolare. In arrivo due difensori esterni, uno scuola Cosenza (già in campo ieri pomeriggio) e l’altro Lecce. Due calciatori che dovrebbero arricchire la pattuglia degli under e dare a Pensabene la possibilità di avere più opzioni. Attenzione però anche ai possibili meccanismi conseguenziali. Se si sbloccano entrambe le soluzioni il Gela potrebbe decidere di rimettere in porta non un under (Colace) ma un portiere senior. Armando Di Martino si sta riprendendo da un infortunio ma occhio a Federico Valenti ex Licata di cui si parla in questi giorni.