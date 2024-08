Elipista, ancora tutto fermo: c’è il finanziamento ma la Regione deve accelerare

Gela. Ancora tutto fermo per l’elipista di Contrada Brucazzi, che nonostante finanziamenti e progetti, rimane ancora ferma al palo, priva di impianto di illuminazione per i voli notturni e senza adeguate vie d’accesso.

Un tema già affrontato in decine di tavoli, ufficiali e non, che anche la passata amministrazione comunale ha avuto con il management Asp. Nei giorni scorsi l’attuale sindaco ha scritto a Regione ed Asp per accelerare i tempi ma ad oggi tutto rimane in stand by.

La strada di accesso, a Brucazzi, è certamente non adatta. Il sistema di illuminazione non adeguato, lo scorso maggio ha costretto a spostare a Niscemi le operazioni di trasferimento di un paziente con problemi cardiaci (successivamente deceduto a Catania).