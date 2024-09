Elipista, ripristino e lavori illuminazione spettano ad Asp: intesa siglata in Regione

Gela. Questa mattina il sindaco Terenziano Di Stefano ha incontrato l’assessore alle attività produttive Edy Tamajo. All’incontro erano presenti anche il presidente del consiglio Paola Giudice, gli assessori Simone Morgana e Filippo Franzone, l’Asp di Caltanissetta, la Protezione Civile regionale, l’Irsap, l’ex Asi ed i tecnici del Dipartimento alle Attività Produttive. L’incontro ha avuto ad oggetto il tema dell’area dell’elipista sita in contrada Brucazzi. Più esattamente, il sindaco di concerto con l’assessore regionale ha chiesto che Asp effettui i lavori di adeguamento dell’area unitamente all’impianto di illuminazione notturna.



“Ho sostanzialmente chiesto che il diritto alla vita si concretizzi – ha detto il sindaco – a mezzo di adeguati interventi dell’area, perché per me non c’è tema più urgente della vita e l’elipista, oggi, nelle condizioni nelle quali versa non può essere utilizzata. Dal canto suo, l’assessore Tamajo ha mostrato grande sensibilità sul tema ed insieme abbiamo tracciato le linee risolutive che abbiamo individuato nel predisporre un addendum alla convenzione già esistente tra Asi e Comune di Gela. All’interno dell’addendum, Asp verrà formalmente inserita come soggetto deputato all’esecuzione dei lavori di adeguamento, lasciando invariata la gestione che rimarrà del Comune di Gela. Mi ritengo fiducioso sui tempi di risoluzione posto che, in ogni caso, vigilerò perché è mio dovere farlo e ringrazio l’assessore Tamajo per avere convocato il tavolo ed aver mostrato sin da subito un approccio finalizzato alla risoluzione in tempi celeri”.