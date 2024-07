Emergenza acqua, sopralluogo ai pozzi Pantanelli: “Situazione rimane molto difficile”

Gela. La crisi idrica è una costante in queste prime settimane di amministrazione Di Stefano. Il sindaco e la sua giunta sono impegnati su vari tavoli, nel tentativo di individuare fonti ulteriori e aumentare i quantitativi di acqua destinati alla città. Caltaqua sta razionando le forniture ogni tre-quattro giorni ma tanti quartieri non vengono coperti per intero e accade che stabili e abitazioni rimangano privi di approvvigionamento per giorni al pari delle attività commerciali. Di Stefano, dal primo giorno in municipio, ha subito attivato un canale di dialogo costante con la prefettura e con il presidente Ati Massimiliano Conti. Nel pomeriggio, è previsto un sopralluogo ai pozzi Pantanelli. Stanno per entrare a regime due nuovi pozzi che si aggiungono ai tre già avviati. “Siamo in una emergenza totale – spiega il consigliere comunale del Pd Antonio Cuvato che già alla testa dell’associazione “Viviamo Manfria” segue queste vicende da tempo – alla città bisogna dare risposte. Noi siamo preparati ad affrontare la questione. Il sindaco e la giunta stanno operando nel migliore dei modi. Un primo risultato sarebbe arrivare ad un’anormalità perlomeno gestibile. I problemi sono tanti. Fare pushing su Caltaqua è decisivo. Il sopralluogo a Pantanelli e nei cantieri ci consentirà di capire in modo pratico se gli impegni verbali assunti corrispondano agli interventi effettivi. Sono convinto che sia così”. L’emergenza non è superata.