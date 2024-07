“Centrodestra rifletta su sconfitta”, Alario: “Ha vinto Di Stefano, Pd ancora con manuale Cencelli”

Alario non si nasconde dietro a tatticismi di sorta. “Bisogna dirlo – sottolinea – ha vinto il sindaco Di Stefano. La vittoria è sua. È lui che ha trascinato la coalizione ed è giusto che venga messo nelle condizioni per lavorare al meglio”. L’ispiratore di “Rinnova” non trascura quello che già si muove intorno alla maggioranza del sindaco. “Al Pd, anche se non ne ha bisogno, suggerisco di evitare la prosopopea. Il risultato è stato normale, anzi piuttosto basso rispetto alla loro media nazionale – dice ancora – i dem dovrebbero pensare alle sorti della città. Facciano lavorare il sindaco senza mettere subito sul tavolo il manuale Cencelli. La città si è affidata a Di Stefano e non è stato certamente il Pd a farlo vincere. Ha appena iniziato la sua esperienza amministrativa da sindaco, Di Stefano deve essere sereno e non condizionato dalle richieste di posti e assessorati. Ripeto, quello del Pd locale non è stato un risultato di lista al 15 per cento. Ha ottenuto poco più dell’8 per cento, praticamente un punto in più rispetto alla nostra lista. Ora, è in quella posizione all’assise civica solo grazie alla vittoria di Di Stefano”. Da Alario arriva un chiaro segnale di favore verso il neo sindaco: fino a qualche tempo fa non sarebbe stato affatto scontato.