“Cabina regia convince gli alleati”, Di Stefano: “Sì nuove proposte ma a certe condizioni”

Gela. In municipio, per l’amministrazione comunale del sindaco Di Stefano si è aperto un anno non di transizione ma di vera e propria messa alla prova. Verrà certamente testata la tenuta politica del “modello Gela” ma anzitutto la verifica sarà sugli atti, in primis il bilancio stabilmente riequilibrato. “Sapevamo che il 2025 si sarebbe presentato come un anno abbastanza impegnativo e di prospettiva per il Comune”, spiega il sindaco. Ad inizio settimana ha messo insieme tutta la sua alleanza, riproponendo la cabina di regia sui temi del programma, composta dalle forze politiche che lo supportano. Le cose da fare, con una certa urgenza, non mancano di certo, al di là del solo aspetto finanziario. Il primo cittadino è sempre più convinto che il confronto interno e la condivisione dei temi debbano essere fari della sua azione. “I componenti della cabina di regia sono entusiasti di questo modus operandi, di condivisione e aiuto reciproco – dice inoltre Di Stefano – c’è un territorio che ha la necessità di avere una mano di aiuto. Ognuno, sulla base delle proprie competenze, sta mettendo qualcosa in campo”. Il sindaco ha già dato ai suoi una sorta di diario di bordo da seguire, rispetto ai temi del programma e alle priorità amministrative. Ci sono alleati, a partire dai dem, con proposte ulteriori da mettere sul tavolo. Il capo dell’amministrazione non chiude la porta, purché vengano rispettate certe condizioni, soprattutto pratiche.