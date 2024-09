Ennesimo guasto alla condotta San Leo, Di Stefano: “Presto questo incubo finirà”

Gela. La condotta idrica San Leo, di Siciliacque, si conferma assai fragile. Nelle scorse ore, un altro guasto. Una rottura ha generato il blocco del flusso, come già capitato poche settimane fa. La scorsa settimana sono partiti i lavori di sostituzione dell’intera struttura. Il sindaco Terenziano Di Stefano si è recato sul posto, nella zona tra via Butera e Settefarine. Ha sottolineato che con una condotta vetusta non può esserci certezza sulle forniture che affluiscono alle vasche Montelungo e Caposoprano. Ha parlato di “un incubo che presto finirà”, riferendosi appunto ai lavori in corso per la sostituzione dell’intero tratto.