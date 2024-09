Omicidio Minguzzi, in appello una nuova perizia fonica: sarà affidato un incarico

Bologna. Una nuova perizia fonica. I giudici della Corte d’assise d’appello di Bologna hanno dato seguito alle richieste avanzate dalla procura generale e dalle parti civili, nel procedimento di appello per l’omicidio del ventenne Pierpaolo Minguzzi, il cui cadavere venne ritrovato nelle acque del Po di Volano, nel 1987. A rispondere del sequestro e dell’omicidio sono l’ex carabiniere gelese Orazio Tasca, l’altro ex militare dell’arma Angelo Del Dotto e l’idraulico Alfredo Tarroni. In primo grado, la Corte d’assise di Ravenna decise per l’assoluzione dei tre seppur ci fosse stata la richiesta di ergastolo formalizzata dalla procura. Per i pm, furono i tre imputati, già condannati per un altro fatto analogo, a rapire il giovane, allora militare di leva e studente universitario, allo scopo di richiedere un riscatto alla famiglia. Pare che Minguzzi sia stato ucciso subito dopo il sequestro. La famiglia per anni ha chiesto giustizia, per fare luce su quanto accadde. Gli investigatori arrivarono ai due ex carabinieri e all’idraulico. La vicenda si sviluppò nella zona di Alfonsine, nella provincia ravennate. La perizia fonica può essere importante per collegare la voce di chi telefonicamente contattò la famiglia Minguzzi a quella degli imputati. Per i pm, sarebbe stato Tasca a telefonare, così come accadde in una successiva vicenda.