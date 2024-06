Europee, nella circoscrizione Farruggia oltre i 20mila voti: in città prevale M5s che supera FdI

Gela. Se a livello nazionale i dati delle elezioni europee, ormai quasi del tutto definitivi, dicono che la corsa è stata sostanzialmente a due, con Fratelli d’Italia oltre il 28 per cento e il Pd che ha superato la soglia del 24 per cento (i grillini invece non arrivano al 10 per cento), nella circoscrizione che più interessa la città, quella insulare (Sicilia-Sardegna), la questione è tutta focalizzata proprio sui due poli, di centrodestra e progressista. A scrutinio quasi del tutto completo, sono i meloniani in testa al 21,25 per cento, tallonati dai forzisti al 20,30 per cento. Seguono poi i dem al 16,75 per cento e i grillini del Movimento cinquestelle al 16,25 per cento. Derby interni che si risolvono per pochi punti percentuali e senza grandi distacchi. La soglia dello sbarramento la supererebbero, nella circoscrizione, anche la Lega (7,00 per cento), Alleanza Verdi e sinistra (6,13 per cento) e la lista “Libertà” (5,96 per cento) che ricomprende tra gli altri i deluchiani di “Sud chiama nord”. In Sicilia, i distacchi sono più definiti e in testa c’è Forza Italia al 23,68 per cento, capace di superare FdI invece al 20,18 per cento. Poi, i grillini che superano il 16 per cento e i dem al 14,37 per cento. “Libertà” (al 7,68 per cento) supera la Lega (al 7,48 per cento). Sopra il 4 per cento anche Alleanza Verdi e sinistra (4,81 per cento). In provincia, i giochi sono fatti e lo spoglio è ultimato. Hanno la meglio gli azzurri di Forza Italia al 25,41 per cento (Massimo Dell’Utri con 7.613 voti batte sia Edy Tamajo a 5.620 sia Marco Falcone che si attesta a 4.762 preferenze), seguono i grillini al 21,79 (il consigliere comunale uscente Virginia Farruggia batte tutti con 7.303 voti seguita da Giuseppe Antoci a 2.476 e Patrizio Cinque 1.230). Poi ci sono i meloniani di FdI al 20,64 per cento (Giorgia Meloni mette insieme 9.926 preferenze staccando nettamente Massimiliano Giammusso a 3.011 e Giuseppe Milazzo a 1.577) e il Pd con il 12,21 per cento (Elly Schlein si attesta a 2.937 voti seguita da Giuseppe Lupo a 2.251 e Pietro Bartolo con 1.731). Sopra la soglia la Lega al 6,55 per cento (Raffaele Stancanelli fa segnare 2.236 voti) e “Libertà” al 5,71 per cento (Cateno De Luca fa 2.466 preferenze).