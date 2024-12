Eventi e manifestazioni, approvato il programma: ritorna il concerto di Capodanno in piazza

Nello specifico sono riportate tutte le attività previste

Programma degli Eventi

11. Eventi Musicali

1. Capodanno in Piazza Umberto I

! 31 dicembre: Il concerto di Capodanno rappresenta il cuore pulsante della programmazione in cui si è voluto privilegiare le eccellenze musicali siciliane con band ed artisti rappresentativi della Sicilia ne mondo.

!

Artisti:

! Shakalab: Reggae, Raggamuffin e Reggaeton in salsa siciliana, abbraccia un pubblico dai giovanissimi ai 50enni.

! Giulia Mei: Cantautrice raffinata e rappresentativa della scena locale.

! I Tinturia: Icona della musica pop siciliana.

! L’Elfo: Performance rap-trap adatta ad un pubblico più giovane

! Atristi locali per dare l’opportunità dì esibirsi davanti ad in pubblico vasto

! DJ set finale per accompagnare i festeggiamenti fino a tarda notte.

1. Concerti Tematici

! Babil on Suite (14 dicembre) un viaggio nel futuribile musicale attraverso una miscela esplosiva di groove e melodie

! QBeta (21dicembre): Esibizione a Piazza Umberto I per una serata dedicata alla

world music.

! Gravità (28 dicembre): Concerto Rap-Pop presso Piazza Umberto, con un repertorio raffinato.

! Daria Biancardi e Black Voices Gospel (5 gennaio): Concerto gospel presso Piazza Umberto I, per concludere il periodo natalizio con un evento emozionante e suggestivo.

2. Rassegna Musicale e Mercatino Artigianale

! 6-7-8 dicembre, Ex Convento delle Benedettine: L’Associazione Giovani Musicisti proporrà esibizioni di musica classica accompagnate da un mercatino artigianale.

22. Eventi Religiosi e Tradizionali

1. Presepe Vivente

! Organizzato da Agesci Gela 3 il 23 dicembre, con rappresentazioni presso il quartiere San Giacomo:

! Parrocchia Santa Maria di Betlemme: rappresentazione del presepe vivente.

! Parrocchia Santa Lucia: attività natalizie.

Il presepe vivente offrirà una ricostruzione storica della Natività, coinvolgendo volontari e gruppi parrocchiali.

2. A Nannaredda Itinerante

! 16-23 dicembre, a cura di Di Dio Paolo: Il tradizionale canto natalizio siciliano sarà portato in luoghi simbolici della comunità, tra cui scuole, ospedale e carcere, per diffondere un messaggio di speranza e solidarietà.

3. Novena e Canti Tradizionali Natalizi

! 20-23 dicembre: La Novena in Piazza San Giacomo sarà arricchita dai canti natalizi eseguiti dagli Amici del Liscio, culminando il 22 dicembre con una serata di ballo liscio.

33. Eventi Gastronomici e Storico-Culturali

1. Promozione dei Grani Antichi

! 13-15 dicembre, Piazza Umberto I:

! Laboratori di Panificazione: Dimostrazioni pratiche di lavorazione del pane con farine di grani autoctoni, a cura di CNA Caltanissetta.

! Percorsi Culinari: Ricette tradizionali e rivisitate, proposte da1l’Associazione Archestrato, con approfondimenti sulla storia e la cultura gastronomica siciliana.

2. Degustazione di Vini

! Tutte le serate presso la Chiesa San Giovanni, a cura di Catalano Vini, per una celebrazione de1l’enologia siciliana.

3. Esposizione di Ceramiche e Presepi di Caltagirone

! Fino al 6 gennaio, Palazzo Ducale: A cura di Calatina Ceramiche con l’allestimento di statue e presepi di grande pregio artistico.

44. Intrattenimento Artistico e Ricreativo

1. Spettacoli Teatrali

! David Coco (1 gennaio): Spettacolo teatrale a tema legalità presso il Teatro Comunale.

2. Cabaret e Commedia

! A cura di Totò Galanti, serate comiche itineranti nei principali punti del centro storico.

3. Cinema e Amarcord

! Organizzati dalla Stella Maris e dal Centro Cultura Mediterranea, con proiezioni dedicate alla storia locale e cinema d’autore.

55. Eventi per Famiglie e Bambini

1. Laboratori Creativi per Bambini

! Due giornate di attività organizzate da Disegni e Disogni, con workshop di arte e artigianato per i più piccoli.

2. Animazione sociale

! A cura di Shiplab, attività ludiche e interattive presso le villette della città.

6. Eventi Sportivi e Performance Atletiche

Il programma natalizio include attività dedicate agli appassionati di sport e alle famiglie. Presso il kartodromo di Gela, grazie alla collaborazione con Fin Media, si terranno competizioni ed esibizioni di kart che offriranno momenti di adrenalina e spettacolo per grandi e piccoli.

Parallelamente, il Gymnastics Club, diretto da Walter Miccichè, presenterà una straordinaria esibizione di ginnastica artistica e acrobatica, dimostrando l’eccellenza locale nel settore sportivo e regalando un’occasione unica per celebrare il movimento e la disciplina attraverso la grazia e la forza degli atleti.

67. Rassegna Letteraria e musicale presso l’Ex Chiesa San Giovanni

La suggestiva cornice de11’ex Chiesa San Giovanni ospiterà una rassegna letteraria articolata in cinque incontri, organizzata dalla Libreria Orlando. Gli eventi vedranno la partecipazione di scrittori, poeti e intellettuali di rilievo, che presenteranno opere contemporanee e classici rivisitati, affrontando temi di attualità e cultura locale. Ogni incontro sarà arricchito da momenti musicali e lounge music, creando un’atmosfera intima e riflessiva, ideale per favorire il dialogo tra autori e pubblico. Questa iniziativa promuove la lettura e la riflessione, contribuendo a consolidare Gela come centro di fermento culturale.

Incontri e Riflessioni

1. Incontro Studio

Conferenze a tema culturale, con esperti e intellettuali per discutere della valorizzazione della letteratura contemporanea.

2. Rassegna di Libri e Lounge Music

Presso la Chiesa San Giovanni, presentazioni di libri in un’atmosfera rilassante con musica dal vivo.

Gli artisti saranno: 12 Dicembre il duo Gervasi-Giammarinaro, 19 Dicembre Ernesto Marciante, 26 Dicembre Scerra e Pagano, 2 Gennaio Trina Trio Jazz, 7 Gennaio Lo Chiano.