“Sindaco ha illuso i suoi elettori, ha tradito tutti”, PeR: “Tari e Pef esorbitanti, non si tocchino royalties”

Gela. “Il sindaco ha illuso anche quel venti per cento di elettori che lo ha votato. Ha tradito tutti”. Nel laboratorio “PeR”, che in serata ha dato il via alla scuola politica, i toni li ha accesi il segretario Francesco Liardo. L’ingegnere non ha gradito le parole recenti del primo cittadino, che ha messo in dubbio la fondatezza dell’azione di formazione politica condotta dal gruppo, fondato dall’ex parlamentare Ars Miguel Donegani. “Progressisti e rinnovatori” spinge sui costi e sulle tasse “al massimo”. “Invitiamo il consiglio comunale a rivedere le tariffe Tari e il Pef – è stato riferito – sono riusciti ad aumentarlo fino a diciotto milioni di euro, ben oltre le cifre registrate durante la sindacatura Greco”. Liardo ha tenuto alti i toni mentre Donegani è stato comunque diretto. “Questo laboratorio non è nato per pensare ad assessori e assessorini oppure ai posti nelle partecipate – ha sottolineato l’ex parlamentare regionale – vogliamo che siano i giovani a mettersi in gioco e a partecipare. Stiamo ripetendo il successo della scuola politica”. Donegani, a sua volta, ha posto delle priorità. “Anche per noi il bilancio stabilmente riequilibrato è una priorità – ha aggiunto – pensavo che il sindaco al tavolo istituzionale volesse coinvolgere tutte le forze e invece non lo ha fatto. I parlamentari del territorio, all’Ars, dovrebbero insistere per destinare il fondo da sessanta milioni di euro, in dotazione all’Assemblea regionale, ai Comuni in dissesto. Le royalties estrattive spettano alla città e non si devono toccare. Sono delle famiglie che hanno subito lutti e malattie. Un anno fa, dissi che non serviva lo “sblocca royalties” ma il “Salva Comuni”, con risorse della Regione”.