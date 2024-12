Eventi natalizi e di fine anno, incarico ad una società esterna per l’organizzazione

Gela. Una società agrigentina, la Mcn Edizioni di Azzurra Guglielmino Sas, si occuperà di organizzare e coordinare tutti gli eventi che l’amministrazione comunale sta predisponendo, in vista del periodo delle feste natalizie e di fine anno. Il settore servizi sociali, demografico, sport e cultura, ha rilasciato il provvedimento. La spesa complessiva è di poco inferiore ai 22 mila euro. La società è stata individuata sulla base dell’offerta avanzata nella piattaforma Mepa. Le iniziative in fase di definizione sono state delineate seguendo l’avviso pubblico emesso in estate. La quasi totalità degli oneri economici sarà coperta con i 196 mila euro delle variazioni di bilancio, approvate dall’Assemblea regionale siciliana, in questo caso con la volontà politica del parlamentare Ars Nuccio Di Paola. Sono stanziamenti che vanno concentrati entro fine anno, proprio per evitare di perderli. L’iniziale avviso pubblico per la raccolta delle proposte di eventi era stato inquadrato solo come estivo. L’amministrazione comunale ha avuto modo di insediarsi, dopo la vittoria del sindaco al ballottaggio, ad inizio luglio, con tempi già abbastanza dilatati. Il sì dell’Ars alla variazione da 196 mila euro ha convinto il primo cittadino e i suoi assessori a prorogare il bando almeno fino a ottobre, per mettere insieme eventi e manifestazioni destinate al Natale e al fine anno.