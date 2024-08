FdI, deleghe provinciali: ampio spazio ai meloniani gelesi

Caltanissetta. Fratelli d’Italia, a due velocità in provincia al termine delle amministrative, con la vittoria della coalizione a Caltanissetta e la sconfitta invece in città, non rinuncia ad una certa organizzazione territoriale. Così, il presidente provinciale Gianluca Nigrelli, con una comunicazione interna, ha reso note le deleghe affidate ai dirigenti dei diversi Comuni dell’area. Non mancano i riferimenti gelesi. Il vicepresidente provinciale Ignazio Raniolo avrà la delega alla giustizia e alla sicurezza, l’ex capogruppo consiliare Vincenzo Casciana ad imprese, mondo produttivo e politiche della navigazione, l’altro ex consigliere Pierpaolo Grisanti è stato indicato per ambiente ed energia, Rosario Emmanuello a grandi infrastrutture e lavori pubblici, Sandra Bennici per gli enti locali ed Emanuele Maniscalco alle professioni. In sostanza, il partito dà spazio, notevole, ai meloniani gelesi.