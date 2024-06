“FdI ha retto nonostante i fuoriusciti”, Scuvera: “Bisogna battere il candidato del Pd e di Greco”

I partiti ufficiali del centrodestra si trovano in mano l’opportunità di chiudere il ballottaggio con la vittoria e non arrivare alla meta significherebbe riscrivere almeno una parte delle ultime pagine date alle “stampe” politiche. Puntare tutto sull’ingegnere Cosentino (che non arriva dalla gavetta politica e non ha effigie di partito) ha significato non pochi travagli, fino alla scissione di “Alleanza per Gela”. “Le decisioni su eventuali accordi o alleanze le prenderà il nostro candidato a sindaco – conclude l’esponente FdI – io però non credo che chi si è sempre rivisto nel centrodestra possa fare vincere, con il proprio voto, il candidato di una sinistra che ha governato la città in malo modo, il candidato del Pd, del Movimento cinquestelle e di Lucio Greco. Questi giorni ulteriori di campagna elettorale saranno duri e difficili. Penso che l’elettorato, anche alle europee, abbia dimostrato di essere di centrodestra. Ritengo che prevarrà il senso di responsabilità”. Il coordinatore fa quasi un appello pubblico a chi si schiera nella sua stessa area politica e tira in ballo il trascorso di Di Stefano nella giunta Greco, anche se per diversi osservatori non è da escludere che le preferenze dell’avvocato si siano concentrate sul consigliere di riferimento, Giuseppe Morselli, candidato in Italia Viva e proprio nella coalizione dell’ingegnere Cosentino.