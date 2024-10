FI attende schiarite sul futuro imminente, Pepe: “Ci vedremo, Federico? Non so, valuteremo”

Gela. Un confronto interno i forzisti del gruppo cittadino lo attendono praticamente dal dopo elezioni. Gli azzurri, con la loro lista a sostegno della candidatura dell’ingegnere Grazia Cosentino, hanno ottenuto il risultato maggiore alle urne. Sono il primo partito in città ma la sconfitta al ballottaggio gli ha permesso di schierare solo un consigliere comunale, il vicepresidente del civico consesso Antonino Biundo. Molto ruota intorno al parlamentare Ars Michele Mancuso, coordinatore provinciale del partito. La scorsa settimana, con una visita lampo, è stato in città dopo diverso tempo. Tanti aspetti vanno valutati. “Con l’onorevole Mancuso ci sentiamo spesso – dice il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe – stiamo cercando di organizzare un incontro di partito. Dobbiamo capire in quale direzione andare e affrontare qualche malumore interno”. Mancuso mantiene la leadership territoriale ma il partito locale spinge per non disperdere quanto fatto alle amministrative. Lo stesso parlamentare Ars ha contatti, in questo periodo, con l’ex presidente della Provincia Pino Federico. “Federico? Non so, affronteremo la questione – precisa Pepe – bisogna capire quale siano le sue intenzioni. Vuole ricandidarsi magari alle prossime regionali?”. L’ex parlamentare Ars ha confermato le interlocuzioni con Mancuso, per ora solo preliminari. Un suo eventuale ingresso in Forza Italia, sicuramente qualche risvolto lo determinerebbe. Prima di tutto, gli azzurri vogliono capire quali saranno i programmi per il futuro imminente.