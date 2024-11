Fiamme anche ad un operaio, lavoratore gravemente ferito: giudizio per un niscemese

Niscemi. Davanti ai giudici del tribunale di Ragusa si presenterà a febbraio, sulla base del giudizio immediato disposto nei suoi confronti. Il cinquantaduenne niscemese Concetto Cacciaguerra è accusato di tentato omicidio, tentata estorsione e danneggiamenti, aggravati dall’averli commessi mentre si trovava in regime di misura alternativa alla detenzione. A fine settembre, in un’azienda agricola in territorio ragusano, ha appiccato le fiamme ad un mezzo da lavoro e ha poi cosparso di liquido infiammabile un operaio che cercava di fermarlo. Il lavoratore ha riportato ustioni assai profonde. Per i pm iblei, l’imputato voleva uccidere, pare a seguito di dissidi per una compravendita. È rappresentato dal legale Vito Reina.