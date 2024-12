“Fiducia nel sindacato”, operai Irmes: “Basta polemiche, ci sia puntualità nei pagamenti”

Gela. Non vogliono finire al centro di polemiche ma solo avere la certezza della “puntualità dei pagamenti”. I lavoratori della società Irmes, impegnata nell’indotto della bioraffineria, hanno protestato per giorni, a causa di mensilità arretrate. Lo sblocco dei pagamenti è stato ufficializzato venerdì. L’azienda, attraverso la nuova proprietà, ha criticato l’atteggiamento dei sindacati ma gli operai confermano la loro posizione. “Ribadiamo fiducia nel sindacato che ci rappresenta e non intendiamo essere elemento di divisione. Abbiamo rivendicato un diritto, ricevere le retribuzioni, ricevere quindi i soldi del nostro lavoro. Non siamo interessati a nessuna polemica ma solo al lavoro e alla puntualità del versamento dei contributi e delle retribuzioni”, fanno sapere.