Furti di rame in un’area agricola, due arresti: i poliziotti hanno fermato i responsabili

Ulteriori accertamenti permettevano di appurare che uno dei due era in atto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare; entrambi, inoltre, non risultavano in regola con le norme che regolano la permanenza sul territorio nazionale italiano. Dopo le formalità di rito, uno dei due soggetti, straniero senza fissa dimora oltre che irregolare, veniva tradotto presso il carcere di Balate, mentre l’altro veniva accompagnato presso il proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità. Entrambi gli arresti venivano, in seguito, convalidati dal gip. Allo stato le contestazioni sono solo provvisorie, trattandosi di una fase di indagine, in attesa di eventuale decisione definitiva. Negli scorsi giorni, imprenditori agricoli e operatori del settore hanno chiesto nella zona la presenza del sindaco Di Stefano a seguito di un aumento di furti e danneggiamenti.