Furti in attività e studi professionali, due davanti al giudice: procedimenti da riunire

Gela. L’accusa è di essere responsabili di alcuni furti messi a segno, in attività commerciali e studi professionali, sul finire dello scorso anno. Sono due cittadini romeni, da tempo residenti in città, gli imputati che ne rispondono. Questa mattina, un’eccezione preliminare avanzata dalle difese, ha indotto il giudice Eva Nicastro a valutare la riunione di due procedimenti attualmente in essere, sempre nei confronti degli stessi imputati e per furti ricostruiti dagli inquirenti. Si procederà quindi con la riunione affinché possano essere trattati in maniera unitaria e davanti allo stesso giudice. I legali degli imputati, gli avvocati Francesco Enia e Nicoletta Cauchi, hanno illustrato le ragioni della richiesta.