Gela Basket ospite della CUS Palermo per l’ottava meraviglia

Gela. Siamo alla decima giornata del campionato di Serie C di pallacanestro e il Gela Basket, forte di sette successi consecutivi, si prepara per un’insidiosa trasferta a Palermo. Da una parte una compagine che, nonostante non perda ormai da mesi, non ha ancora conquistato la vetta, occupata dall’Olympia Comiso. Il secondo posto, fra l’altro, il club della cicogna biancazzurra si trova costretta a condividerlo con altre due squadre, a dimostrazione di quanto sia competitivo il campionato quest’anno. Dall’altra parte, invece, una squadra che lotta per accaparrarsi un posto in zona playoff e confrontarsi, a fine anno, con le corazzate del girone.