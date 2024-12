Gela, domani al “Presti” l’ultimo impegno casalingo del 2024

Al di là del campo, sono stati e sono tuttora giorni infuocati per questo club, che sta operando per rafforzare ulteriormente la squadra e poter continuare ad ambire al salto di categoria. Le uniche firme, per ora, sono state quelle di Simone Giuliano e Santo Privitera, rispettivamente centrale difensivo e playmaker. Si è parlato tanto, negli ultimi giorni, anche di Salvatore Maimone, esterno mancino dotato di una tecnica impressionante, e del centravanti Luca Belluso, autore l’anno scorso a Paternò di 18 reti. I due si sono svincolati negli ultimi giorni dal Modica e sono in cerca di una sistemazione. Due profili di alto livello che farebbero comodo all’organico di Gaspare Cacciola, andando a rinforzare proprio i due reparti in cui questo Gela ha necessità di uomini. Belluso, infatti, rimpiazzerebbe il partente Vincenzo Manfré, accasatosi al Misilmeri per avvicinarsi alla famiglia. Maimone, invece, andrebbe ad insidiare, per una maglia da titolare, Peppe Prestia, non al 100% della condizione fisica.