Ghelas, confronto con i sindacati: per contratto altre verifiche, possibile nuova proroga

Gela. L’attenzione rimane alta intorno al nuovo contratto della Ghelas multiservizi. Questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano e il manager Guido Siragusa hanno incontrato le rappresentanze sindacali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Ugl. Lavoratori e segreterie sindacali cercano di avere tutti i riscontri necessari. Il futuro dell’in house dipende parecchio dal nuovo contratto. Non è escluso che la proroga in scadenza a novembre possa essere rinnovata. Per il contratto, infatti, servono verifiche maggiori alimentate da una fase di dissesto del municipio che non favorisce per nulla un’evoluzione del tutto consona alle esigenze societarie. Di Stefano e Siragusa hanno confermato la massima disponibilità, a garanzia anzitutto dei dipendenti. I numeri dell’azienda, sul piano del personale, sono preoccupanti. Non c’è la possibilità, per le manutenzioni, di assicurare una piena copertura di tutti i servizi. Il sindaco, nei prossimi giorni, affronterà il tema contratto insieme al legale nominato la scorsa settimana, incaricato di una serie di accertamenti sulla governance e sulle condizioni per il prossimo futuro.