Ghelas, Di Stefano: “Avvisi per esperti esterni sono una mancanza di rispetto verso la proprietà”

Gela. Ieri, i militari della guardia di finanza hanno acquisito documentazione relativa alla municipalizzata Ghelas. Sarebbero in atto degli approfondimenti che la procura della Corte dei Conti, con richiesta ufficiale, ha a sua volta avviato, almeno da giugno, sulle gestioni del passato. Sono diversi i fronti aperti, a partire dai rapporti tra l’azienda e Palazzo di Città. “Ho saputo, per averli visti in Comune, che i militari della guardia di finanza hanno svolto attività – dice il sindaco Di Stefano – non sono preoccupato. Successivamente, mi è stato riferito che si trattava della Ghelas. Ad inizio ottobre, è fissata un’assemblea e faremo tutte le valutazioni del caso”. Il nuovo contratto della società è da tempo un obiettivo del management condotto dall’amministratore Guido Siragusa. Il sindaco ha spiegato che vuole mettere mano, tra le altre cose, pure “alla governance societaria”. Non è solo il contratto ad impegnare gli equilibri aziendali. Ci sono i risvolti finanziari e di tenuta della società, oltre al capitolo del personale ai minimi e della razionalizzazione dei servizi. Il sindaco non ha per nulla condiviso la decisione del manager Siragusa, che in settimana ha firmato e fatto pubblicare due avvisi pubblici per individuare altrettanti esperti in gestione del verde pubblico ed efficientamento energetico. L’amministratore dell’in house vuole procedere con evidenza pubblica, affidandosi ai professionisti che saranno selezionati.