Ghelas, fissata assemblea: Siragusa, “situazione finanziaria non facile, con Di Stefano ottimo rapporto”

Gela. L’assemblea della Ghelas multiservizi è stata fissata per inizio ottobre. Il manager Guido Siragusa ha formalizzato la convocazione, in presenza della proprietà, ovvero l’amministrazione comunale. Il primo punto all’ordine del giorno sarà quello che rimanda alla situazione finanziaria. “Ghelas – dice Siragusa – non si trova ad affrontare una fase finanziaria facile, anzi. La situazione risente di un debito consolidato che va affrontato. Non si tratta di pendenze che dipendono dall’amministrazione Di Stefano né da quella Greco. Sono debiti maturati nel passato”. Ci sarà poi da valutare la nomina del manager sulla base della decisione dell’assemblea dello scorso maggio, quando a Palazzo di Città c’era ancora l’ex sindaco Greco e poi l’amministratore è pronto ad esporre e presentare tutti gli atti propedeutici al nuovo contratto, ad iniziare dal piano industriale. “Abbiamo lavorato per questo e siamo pronti – aggiunge Siragusa – vogliamo sganciare Ghelas dalla spesa corrente e invece destinarla ai servizi a domanda individuale e a quelli di efficientamento, come per l’illuminazione pubblica. Attualmente, invece, l’azienda è quasi del tutto concentrata sulla somministrazione d’opera. Se riusciremo a raggiungere questa prospettiva, potremmo mettere in salvo la società e tutelare il personale”. La multiservizi attende un contratto pluriennale che possa permettergli di programmare a lunga scadenza, mettendo fine alle continue proroghe. Siragusa, nominato dall’ex primo cittadino Greco, non sembra preoccupato dalle voci che si rincorrono rispetto ad un eventuale avvicendamento. Il sindaco ha spiegato di voler affrontare il punto della governance. “Con il sindaco Di Stefano ci siamo già incontrati due volte e non mi ha chiesto di farmi da parte – precisa – c’è sempre stato un ottimo rapporto. Penso che abbia come unico scopo quello di fare l’interesse della società, dei lavoratori e del rilancio. Escludo che possa farsi tirare la giacca da qualcuno. So che possono esserci equilibri politici da osservare ma noi abbiamo fatto, fino ad oggi, tutto ciò che ci è stato chiesto per la società. Di Stefano mi ha sempre concesso grande autonomia. Governance? Non so a cosa si riferisse il sindaco. Nonostante i problemi, abbiamo lavorato sulla manutenzione dello stadio “Presti” e siamo intervenuti nella villetta Auriga. Il rapporto è buono con tutti gli assessori. Non possiamo rispondere a tutte le esigenze ma la società opera in modo costante”.