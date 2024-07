Ghelas, per il contratto serve più tempo: si fa strada una nuova proroga fino a novembre

Gela. La discussione è aperta tra i vertici di Ghelas multiservizi e l’amministrazione comunale. Tutto o quasi passa dal nuovo contratto. Una bozza piuttosto definita c’è ma i tempi per farla arrivare in consiglio comunale, come proposta da vagliare, sono piuttosto stringenti. A fine mese scade la proroga tecnica in essere e di conseguenza si andrà ad una nuova proroga. “Ho già dato mandato al segretario generale per predisporla”, dice il sindaco Di Stefano. Il nuovo contratto, infatti, presuppone passaggi obbligati, compreso quello dei revisori dei conti. Il primo cittadino, dopo gli incontri con il manager dell’in house Guido Siragusa, aveva ipotizzato che si potesse giungere in aula consiliare, con il contratto, entro fine mese, proprio per evitare l’ennesima proroga. Invece, si procederà gradualmente. La prossima proroga avrà durata almeno fino a novembre. “In questo lasso di tempo – precisa il sindaco – avremo modo di concludere l’iter e di portare il contratto prima possibile in consiglio comunale”. Anche in settimana, il primo cittadino ha visto il manager Guido Siragusa. I contenuti del contratto rimangono al centro dell’analisi tra le parti. Chiaramente, Ghelas è una società che va rafforzata. Gli aspetti contabili e finanziari sembrano reggere ma i servizi vanno razionalizzati e il personale necessiterebbe di nuove risorse.