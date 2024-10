Ghelas, proseguono verifiche: “Ci sono ancora criticità”, per la multiservizi un nuovo consulente

Gela. Il nuovo incontro con le organizzazioni sindacali del settore, previsto per domani, slitta a seguito di impegni istituzionali del sindaco Di Stefano. Su Ghelas, però, le verifiche proseguono. Questa mattina, un confronto più strettamente tecnico. Il punto nodale, in questa fase, non pare essere quello del contratto quanto invece la tenuta finanziaria della società. Il primo cittadino, alcune settimane addietro, aveva chiesto un approfondimento, davanti a “gravi criticità”. Di Stefano non sembra del tutto soddisfatto. “Purtroppo, le criticità rimangono – sottolinea – ci siamo dati un’altra settimana per poi valutare il destino di Ghelas. Guardarsi in faccia senza avere soluzioni da attuare non è la strategia che mi interessa. Vedremo come andare avanti”. Il nuovo contratto, potenzialmente, darebbe una prospettiva più lunga per programmare, superando le proroghe. A questo punto, una nuova proroga di fine anno appare quasi scontata. Il primo cittadino ha dato incarico all’avvocato Harald Bonura, allo scopo di valutare le condizioni contrattuali. La precedenza però spetta al lato finanziario e alla salvaguardia della multiservizi.