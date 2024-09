Ghelas, su contratto verifiche commissione: ci saranno audizioni per approfondire

Gela. Ad inizio ottobre, in assemblea, potrebbe esserci il faccia a faccia forse decisivo per gli assetti, anche manageriali, della Ghelas multiservizi. L’amministratore Guido Siragusa, nominato dall’ex sindaco Lucio Greco, ha già spiegato di non sentirsi in discussione e insieme ai riferimenti aziendali sta lavorando al nuovo contratto. Proprio su quest’ultimo punto la commissione consiliare sviluppo economico, presieduta dal dem Antonio Moscato, sta sviluppando approfondimenti. I componenti vogliono avere indicazioni precise sul contenuto del nuovo contratto. Sono previste audizioni, anzitutto del sindaco Di Stefano, che sta seguendo questo fronte amministrativo, e non solo. “Pensiamo che il contratto sia essenziale per il futuro dell’azienda e dei lavoratori – dice Moscato – per questa ragione, se sarà possibile, cercheremo di dare il nostro contributo”. Non è da escludere che la commissione, qualora lo ritenesse necessario, possa convocare il manager Siragusa. La prossima assemblea della municipalizzata, che affronta non poche vicissitudini, potrebbe alimentare sviluppi, sulla base delle decisioni del primo cittadino. Il contratto è un passaggio ineludibile, per programmare a lunga scadenza.