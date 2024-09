Parco archeologico, Giunta è il nuovo direttore: arriva il provvedimento regionale di nomina

Gela. Aveva già ottenuto l’interim e ora l’assessore regionale dei beni culturali le ha affidato la direzione del parco archeologico di Gela, prendendo il posto di Luigi Gattuso, in pensione. E’ la dottoressa Donata Giunta il nuovo direttore di una struttura che ricomprende diverse aree archeologiche del territorio, con in testa quelle gelesi. Giunta, nel curriculum personale, annovera, tra gli altri incarichi, quello di dirigente generale del Dipartimento Regionale degli Affari extraregionali e cura degli affari dell’Ufficio di Bruxelles. Tra i “casi” da risolvere prima possibile, la riapertura del museo regionale e l’avvio vero e proprio di quello del mare. Entrambi, per ragioni differenti, non sono fruibili.