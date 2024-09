Giunta ampliata, no dalla commissione Ars: stoppato l’aumento del numero degli assessori

Palermo. In aula, all’Ars, non è ancora arrivata. Però, la disciplina sugli enti locali ridisegnata dal governo regionale già pone novità che possono incidere pure a Palazzo di Città. La prima commissione dell’Assemblea regionale, nel disegno di legge rivisto, dice no all’aumento del numero degli assessori nelle giunte comunali. Di fatto, viene stoppata l’opzione alla quale il sindaco Di Stefano e gli alleati pensavano per essere più inclusivi, alla luce degli accordi elettorali stretti dal primo cittadino. Ci sarà invece la possibilità di un secondo vicepresidente del consiglio comunale. Si prospetta pure il terzo mandato per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 15mila abitanti.