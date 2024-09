“Giunta? Nessun pressing, sindaco rispetterà impegni”, Orlando: “Su Ghelas decide Di Stefano”

Gela. La settimana che si apre domani dovrebbe dare riscontri specifici anzitutto intorno al futuro immediato della Ghelas multiservizi. E’ evidente che il sindaco Di Stefano vuole probabilmente imprimere la propria orma politica sul prosieguo di un cammino aziendale non facile. Il manager Guido Siragusa, nominato dall’ex sindaco Greco, ha concentrato l’attività sul nuovo contratto e sulla tenuta finanziaria, non agevolata dal dissesto comunale. Pare che il primo cittadino, come già riferito, possa puntare ad un cambio in corsa ai vertici della municipalizzata ma tutto verrà meglio definito con l’assemblea di martedì. Di Stefano, tra le tante incombenze, deve tenere il punto pure sul fronte politico. Dall’Ars, sempre nei prossimi giorni, potrebbero arrivare novità sul potenziale allargamento della platea assessoriale. Sicuramente, dovrà mettere tutto al posto giusto. “Pressing sul sindaco? Assolutamente no – dice il capogruppo del Pd Gaetano Orlando – nel corso della riunione di maggioranza ha detto che sarà lui a decidere il momento per i nuovi innesti in giunta. Noi siamo certi che gli impegni verranno rispettati. Lui stesso ha sottolineato che nessuno sarà lasciato indietro”. I dem, inevitabilmente, aspettano risposte consistenti da Di Stefano, a partire dalla rappresentanza in giunta. Non hanno mai usato il politichese e sulla base dei numeri elettorali sono sicuri che le caselle assessoriali dovranno aumentare, con loro rappresentanti. Il quando, lo deciderà il primo cittadino, che deve al contempo mantenere gli equilibri, a maggior ragione sulla scia degli accordi elettorali stretti pure fuori dal perimetro della coalizione originaria. Gli esponenti del Pd sono concentrati sui temi essenziali, dalla vicenda rifiuti a quella idrica. Sanno che gli interventi necessari sono tanti e la città si aspetta una svolta. “Su Timpazzo siamo stati chiari – aggiunge Orlando – l’allargamento è ammissibile solo se legato alle esigenze di questo territorio. L’emergenza idrica viene affrontata con molto impegno e mi permetto di dire che rispetto ad altri Comuni la situazione generale è migliore pur non essendo stata risolta del tutto”. I dem non sembrano intenzionati infine ad entrare nel dibattito manageriale che tocca Ghelas.