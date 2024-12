“Governo regionale impegnato per la città”, Scuvera: “M5s e Pd? Potevano scegliere l’astensione”

Gela. La legge finanziaria e i provvedimenti annessi, a partire dallo “sblocca royalties” essenziale per il bilancio stabilmente riequilibrato a Palazzo di Città, “dimostrano il grande interesse del governo regionale per il nostro territorio”. Il deputato Ars di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera ha avuto un ruolo nelle dinamiche del parlamento regionale, allo scopo di arrivare al sì per lo “sblocca royalties” e non solo. “Mi pare evidente che questi risultati siano frutto di un impegno del governo regionale verso la città e versi il territorio provinciale – sottolinea Scuvera – credo sia innegabile. Serve onestà intellettuale. Io sono sempre disponibile a collaborare sia con il centrodestra sia con altri gruppi, come accaduto con il collega Di Paola per i fondi destinati al Museo dei relitti arcaici. Il governo regionale però dimostra sensibilità e senso delle istituzioni, indipendentemente dal fatto che la giunta comunale a Gela non sia di centrodestra. Non so se un eventuale governo di sinistra avrebbe avuto questa impostazione. Non so se avrebbe fatto la stessa cosa”. Il parlamentare, punto di riferimento all’Ars del gruppo locale del partito, su un piano strettamente politico più di qualche distinguo lo mette. “Il voto contrario alla legge finanziaria del Movimento cinquestelle e del Pd? Mi sarei aspettato almeno un’astensione, dato che contiene tante misure per il territorio – continua – però, non voglio entrare nelle dinamiche di maggioranza e opposizione nel parlamento regionale”.