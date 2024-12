Ambizioni per Gela Basket e Albert Nuova Città Gela, Ecoplast in corsa: Volley Gela deve risalire

Gela. Campionato sin qui impeccabile per il Gela Basket nell’ostico torneo di Serie C maschile. In stato di grazia dopo aver totalizzato dieci vittorie di fila, il roster guidato da coach Totò Bernardo condivide lo scettro del campionato con Comiso e Alfa Catania, anch’esse a quota 20 punti. Un bottino che non sembra inaspettato visto l’enorme talento tra le fila biancazzurre ma che invece nessuno si aspettava, visto il fallimento a cui stava andando incontro il club di Fabio Cipolla quest’estate. Il disimpegno dell’ex presidente Maurizio Melfa ha portato sull’orlo del baratro il sodalizio cestistico, che nei mesi precedenti sfiorò vertiginosamente le finali playoff, ma l’impegno della dirigenza ha avuto la meglio, aiutata dal supporto dei soci. Così facendo, i fratelli Caiola e compagni hanno potuto riempire altre volte il loro amato PalaLivatino e dipingere arabeschi, scatenando l’emozione di una città intera che non vede una tale qualità da troppo tempo.

Ottimo campionato anche da parte dell’Albert Nuova Città di Gela. Capolista del proprio girone, le ragazze guidate da coach Massimo Bonaccorso stanno sorprendendo e non poco la piazza. Visti gli sforzi profusi dalla società ci si aspettava un buon campionato da parte delle giallorosse, ma una partenza di questo tipo è da top club che merita di raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione del salto di categoria. Adesso la dirigenza, i tifosi e la città tutta auspicano in quella che sarebbe la terza promozione di fila da matricola per coronare una cavalcata trionfale.