I punti cardine del programma e la nube del dissesto, definita la relazione di inizio mandato

Gela. Questa sera, il sindaco Terenziano Di Stefano farà una prima, piuttosto parziale, “verifica” interna con i suoi alleati. Si parte dai principali punti programmatici da mettere in cantiere in questo frangente, tutto concentrato sul bilancio stabilmente riequilibrato e su emergenze come quella idrica. Ci sarà ovviamente da affrontare pure aspetti politici, tutti in divenire. La giunta intanto ha preso atto della relazione di inizio mandato predisposta dagli uffici comunali e monitorata dal segretario generale Ferro. In più di trenta pagine, sono riportati i passaggi salienti del programma elettorale di Di Stefano: la riorganizzazione della macchina comunale, gli investimenti con i programmi di finanziamento, lo sviluppo del tessuto produttivo e quello del fronte mare, il Pnrr e la nuova programmazione, una mobilità sostenibile e obiettivi cardine come l’avvio di Macchitella Lab. Sono tutti riportati nell’elaborato.