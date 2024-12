Iaglietti verso FdI, esponenti di “Gela città normale” pronti ad aderire al partito della Meloni

Gela. Alle amministrative sono stati tra i più convinti assertori dell’esperienza fuori dalla coalizione dei partiti di centrodestra, mettendo la firma sull’Alleanza per Gela, con Scerra sindaco. I riferimenti del gruppo “Gela città normale”, al ballottaggio, senza più la possibilità di stare con l’ex meloniano, hanno appoggiato la coalizione con i partiti del centrodestra, guidata dall’ingegnere Grazia Cosentino. Una collocazione che nei mesi successivi ha sempre più convinto a non cambiare direzione. I principali esponenti cittadini del gruppo vanno verso Fratelli d’Italia. L’adesione dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni. L’ex consigliere comunale Diego Iaglietti, che ha corso alle urne in “Alleanza per Gela”, si rivede ormai proprio nella formazione meloniana. Non ci sarà nessun ritorno nell’Mpa, tra le cui fila ha ricoperto il ruolo di capogruppo consiliare durante la sindacatura Greco.