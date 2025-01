“Ianus”, annullamento per Pellegrino: accusato di far parte del clan Emmanuello

Gela. Per gli investigatori avrebbe fatto parte dei vertici del riorganizzato clan Emmanuello, insieme ad altri indagati nell’inchiesta “Ianus”, Crocifisso Di Gennaro e Manuel Ieva. I giudici del riesame di Caltanissetta, accogliendo le indicazioni avanzate dal difensore, l’avvocato Flavio Sinatra, hanno disposto l’annullamento per il trentatreenne Alessandro Pellegrino. Una decisione che arriva sulla scia di quanto già deciso proprio per le posizioni di Di Gennaro e Ieva, per i quali c’erano state decisioni di annullamento della Cassazione. Proprio su questi aspetti ha insistito la difesa. Per gli investigatori, le famiglie di mafia si sarebbero riorganizzate sfruttando i proventi del traffico di droga.