Il gruppo giovanile di “Una Buona Idea” prende forma, riunione insieme ai consiglieri civici

Gela. Prende forma il gruppo dei giovani di “Una Buona Idea”. L’esperienza civica, fondata dal sindaco Terenziano Di Stefano e dai dirigenti della prima ora, è ormai destinata ad un prolungamento attraverso l’entità giovanile, coordinata da Bruna Consoli. In serata, si è tenuta una riunione organizzativa. C’erano i riferimenti del progetto in via di costruzione e il gruppo consiliare di “Una Buona Idea”. “Abbiamo voluto coinvolgere da subito i consiglieri comunali di “Una Buona Idea” – dice Consoli – proprio per avere un interscambio che ci porterà a sviluppare questo nostro progetto giovanile”. Fin dall’inizio, l’intenzione è stata di avere un contatto costante con l’amministrazione e con i consiglieri, così da affrontare i temi della città.