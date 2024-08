Impiantistica e compostaggio, ancora sul caso Ato Cl2: incontro previsto in Regione

Gela. Il ciclo dei rifiuti territoriale, che ha come epicentro l’area comunale per l’intera impiantistica, porta con sé ancora tanti punti irrisolti. Il piano regionale, di recente, è pervenuto a Palazzo di Città. Il sindaco Di Stefano, come ha comunicato pubblicamente, ha inviato una nota piuttosto dettagliata all’assessorato regionale all’energia, indicando le criticità maggiori: dall’eccessivo ampliamento della discarica Timpazzo ancora in fase embrionale e fino al no secco ad eventuali termovalorizzatori. Nelle prossime settimane, invece, a Palermo, al dipartimento acqua e rifiuti, è in programma un tavolo, richiesto dalla guida della Srr4, attualmente portata avanti dal sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri. Ancora una volta si cercherà di capire quale ruolo possa avere l’Ato Cl2 in liquidazione. “C’è da valutare, secondo noi, se l’Ato possa gestire l’impiantistica, a partire dal sistema di compostaggio di Brucazzi”, sottolinea Bancheri. Il presidente Srr si trova in linea con gli altri sindaci dell’ambito, che in più occasioni hanno richiesto al commissario Ato Giuseppe Lucisano di affrontare la questione della chiusura della fase di liquidazione e del passaggio degli asset alla stessa Srr, attraverso l’in house Impianti Srr. Il commissario ha sempre riferito di attenersi alla normativa e alle decisioni della giustizia amministrativa.