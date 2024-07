In aula sollevata questione di incompatibilità di Cosentino: “Escludo ci siano gli estremi”

Gela. In aula il segretario generale Carolina Ferro, durante la valutazione di eventuali cause di incompatibilità dei neo consiglieri, ha sollevato la questione dell’ingegnere Grazia Cosentino. Come abbiamo riportato ieri, è stata avanzata iniziativa dall’avvocato Paola Cafa’ per la dichiarazione di incompatibilità, rispetto al ruolo dell’ingegnere, sconfitta al ballottaggio, in Impianti Srr. Cosentino ha spiegato di essere “un funzionario” della società che si occupa del servizio rifiuti. “Avevo già analizzato la questione insieme ai legali prima della mia candidatura”, ha spiegato il neo consigliere. Il segretario Ferro ha sottolineato “che comunque ci sono dieci giorni per eliminare le cause di incompatibilità”.