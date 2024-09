“In città non esiste il modello Gela”, Cafa’: “È grottesco, sostenuto dalla destra”

Cafa’ richiama l’accordo “sottobanco” con Scerra e non solo. “La coalizione del sindaco vittorioso parte con sette liste ed arriva solo con tre a superare lo sbarramento del 5 per cento, al ballottaggio non si allea con chi era più naturale, ma preferisce farlo sottobanco con il candidato sindaco di destra, con colui che si era autodefinito il figlio del popolo, vincendo facile e ripescando consiglieri comunali che al primo turno si erano piazzati fino al sesto posto, ciò per volontà condivisa di sedicenti leader i cui affini e parenti erano stati bocciati dagli elettori. Certo – aggiunge – dal punto di vista degli interessi personali non c’è che dire, un bel modello visto che a governare sono tutti quelli piazzatisi nelle retrovie”. Per l’esponente di “PeR”, è proprio quella del gruppo di Donegani l’unica vera esperienza marcatamente di centrosinistra. “Mi rivolgo al compagno Totò d’Arma del Pci e al caro Franco Di Dio del Pd che di questo modello vogliono essere protagonisti ed esportatori, modello che esclude Sinistra Italiana e PeR, l’unica forza politica di sinistra che ha ottenuto il 6,17 per cento e che per adesso non è in consiglio per le storture della legge elettorale e anche per l’ostracismo della coalizione, il vostro modello è politicamente grottesco – conclude – perché include la destra ed esclude la sinistra. Tutto quanto è testimoniato dalla messa al bando concertata in occasione della discussione sulla incompatibilità di un consigliere di destra, messa al bando provocata da infime logiche di squallido e personale potere di qualcuno che dietro le quinte, da ex deputato Ars, si muove ancora, come da sempre, come l’eterno burattinaio. Ho voluto limitarmi a parlare dello schema improponibile perché spurio, ma se dovessi parlare del programma e della capacità di incidere di questo modello ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli ed il peggio deve ancora arrivare”.