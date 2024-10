In città quasi duecento motociclisti per sostenere la donazione del sangue

Gela. Si è concluso il calendario di incontri organizzato da Fidas Nazionale “Metti in moto il dono” che ha coinvolto tutte le regioni italiane che hanno fatto da palcoscenico alla campagna estiva di sensibilizzazione. L’evento svoltosi a Gela, ha raggiunto la quarta edizione e ha visto, ieri mattina, la partecipazione di circa 180 appassionati delle due ruote provenienti da ogni parte dell’isola per una nuova avventura finalizzata a promuovere la cultura della donazione di sangue. L’obiettivo è quello di invitare tutti i cittadini alla donazione di sangue e plasma, in un periodo storico di grave emergenza sanitaria in cui la carenza di sacche è in contrasto con la crescente necessità di terapie salvavita legate alla trasfusione di sangue ed emocomponenti.