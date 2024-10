Kart, svanisce il sogno del titolo per Matteo Bagnato. A Melilli una gara anonima

Il beniamino del team Castorina è scattato dalla settima casella in griglia su quattordici partecipanti. In gara non è andata meglio, transitando al settimo posto sotto la bandiera a scacchi sia in prefinale che in finale. Eppure Matteo Bagnato proprio a Melilli, nella gara di esordio della Coppa Italia 8^ zona, aveva centrato la vittoria prima di sostituire il telaio “Kart Republic” con un Lenzo Kart ufficiale.

Assente sul tracciato aretuseo Marco Pintaudi, debuttante nel massimo campionato regionale di kart nella categoria “Gr3 60”.