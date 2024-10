Riparte la scuola politica del laboratorio “PeR”: “Classe dirigente non per raccomandazione”

Tutti gli interessati potranno inscriversi a partire da oggi e fino al 15 novembre, contattando via social uno dei rappresentanti di “PeR”, al telefono, oppure recandosi di persona presso la sede di via Romagnoli 122. Le lezioni saranno fruibili in presenza e tramite diretta social a partire dalla seconda metà di novembre 2024. La partecipazione alla scuola politica è gratuita. “Dopo il grande successo della prima edizione stiamo curando tutti i dettagli, dai temi al programma, i relatori, le competenze con esperti e ospiti in presenza e nelle nostre dirette online per una seconda edizione che integrerà il percorso della prima e che completerà le competenze e le conoscenze, affronteremo anche i temi cittadini. Quest’anno la scuola politica sarà a Gela ma anche in tutte quelle realtà in Sicilia dove siamo presenti come “PeR”.

Siamo sempre più convinti che la formazione e la conoscenza in politica siano presupposti importanti per la futura classe dirigente che non può continuare ad essere improvvisata o selezionata dalla raccomandazione o dal nepotismo ma da una progressione naturale del merito e del sapere”, spiega Miguel Donegani, fondatore del laboratorio.