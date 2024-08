“Inammissibile la sospensione del servizio elisoccorso”, Di Paola: “Per elipista Brucazzi 97mila euro”

Palermo. “È inammissibile che venga sospeso il servizio di elisoccorso a Caltanissetta e in tutto il centro Sicilia. La salute è un diritto inviolabile. Non possono esistere nel 2024 siciliani di serie A e siciliani di serie B. I cittadini delle province di Caltanissetta ed Enna pretendono e meritano rispetto e servizi. Si faccia immediatamente tutto il possibile per riattivare e potenziare il servizio, altro che taglio. Il Presidente Schifani e l’assessore Volo non cerchino alibi, trovino immediatamente la soluzione. La sanità è competenza del governo regionale”. A dichiararlo è il coordinatore regionale del movimento 5 Stelle e vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Nuccio Di Paola.