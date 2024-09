Inchiesta “Mutata arma”, Cassazione conferma due condanne: indagine sul traffico di droga

Gela. I giudici della Corte di Cassazione non hanno accolto i ricorsi avanzati dalle difese di due imputati, coinvolti nel blitz che venne ribattezzato “Mutata arma”. Sia in primo grado che in appello, la condanna per Angelo Gagliano e Massimo Castiglia fu a sei anni e otto mesi di detenzione. Decisione confermata dai magistrati romani. Le difese, sostenute dai legali Maurizio Scicolone e Francesco Villardita, hanno puntato sull’assenza di condizioni per ritenere sussistenti i reati più gravi relativi alla partecipazione al gruppo che avrebbe trafficato in droga. Cadde la contestazione di mafia ma venne confermata quella per le sostanze stupefacenti.