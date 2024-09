Inchiesta su Ccr provvisorio nell’area Tekra, in dibattimento prodotti atti

Gela. Alcuni atti sono stati prodotti in dibattimento, davanti al giudice Fabrizio Giannola. In aula, la scorsa settimana, è stato sentito uno dei militari della guardia di finanza che si occupò dell’inchiesta condotta intorno ad un sistema Ccr provvisorio che era stato allestito in quella che fu l’area nella disponibilità dell’azienda campana Tekra. Lo scorso anno, gli imprenditori a capo della società lasciarono il servizio rifiuti, gestito in proroga per circa un decennio. Secondo i pm della procura e i militari della guardia di finanza, ci furono irregolarità. Tra le contestazioni mosse, la frode in pubbliche forniture e la gestione non autorizzata di rifiuti. Gli accertamenti riguardarono somme che il municipio riconosceva all’azienda campana per l’area, che però non sarebbe mai stata adeguata ai parametri previsti. Sono a processo imprenditori ai vertici di Tekra e responsabili della società, Alessio Balestrieri, Maria Cerasuolo, Alberto Manganello, Salvatore Del Prete, Andrea Dal Canton e Giuseppe Scicolone, insieme ai funzionari comunali Valter Cosentino e Roberto Capizzello.