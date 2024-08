“Incidenti gravi preoccupano”, Morgana: “Autovelox e limitazioni, vogliamo mobilità diversa”

Gela. “L’ultimo incidente verificatosi in centro storico è di una gravità notevole”. L’assessore con delega anche alla polizia municipale, Simone Morgana, sa che c’è forte attenzione da parte delle organizzazioni sindacali e datoriali, che in questi ultimi giorni sono tornate a chiedere controlli maggiori e misure rigide a tutela dell’incolumità dei cittadini. “Ne siamo consapevoli – dice Morgana che già alla testa della Fiab per anni ha sostenuto un modello di mobilità diversa sul territorio locale – stiamo lavorando non per i soliti interventi spot ed episodici ma per cambiare veramente il sistema della mobilità urbana”. L’assessore indica alcuni degli obiettivi. “Sicuramente, ci saranno autovelox fissi nelle aree a maggiore transito e dove si verificano mediamente più incidenti, sono tratti nei quali la velocità è fin troppo sostenuta – sottolinea – vogliamo prevedere pure ostacoli fisici indicati dal codice della strada e volti a ridurre la velocità veicolare. Oggettivamente, è proprio quello della velocità sostenuta il problema vero”. Il centro storico, il lungomare Federico II di Svevia “dove la zona venti non viene rispettata”, il tratto che da Macchitella arriva al porto rifugio e ancora arterie come via Madonna del Rosario, saranno solo alcune delle aree per le quali sono in cantiere limitazioni. “Servono misure drastiche – aggiunge l’assessore M5s – ci muoveremo nel pieno rispetto delle norme del codice della strada e al contempo intendiamo rafforzare le strade scolastiche, visto l’imminente riavvio delle attività degli istituti. Purtroppo, ci muoviamo in una situazione che nel tempo è stata lasciata senza vere regole da osservare”.