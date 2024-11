Indotto, lavoratori ex Secom alla Ekso: “Tutelata l’occupazione e garantiti i diritti acquisiti”

Gela. In una fase di nuove contrattualizzazioni, attraverso le gare d’appalto espletate, in raffineria si è provveduto a garantire i posti di lavoro per gli ormai ex dipendenti della brindisina Secom. Sono tutti transitati tra le fila della società ragusana Ekso, che ha ottenuto il contratto nel settore delle pulizie industriali. Sono nove i lavoratori che hanno ottenuto il via libera, con la piena salvaguardia dei diritti contrattuali acquisiti. Il segretario Cobas Francesco Cacici ha seguito la vicenda degli ex Secom e spiega che il passaggio permetterà di mantenere l’occupazione.