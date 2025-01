Iniziano i saldi, Confcommercio Ascom: “Acquistate in città, sostenendo le nostre attività”

Gela. La Confcommercio Ascom di Gela annuncia l’inizio dei saldi invernali in Sicilia, a partire da sabato 4 gennaio. I consumatori avranno tempo fino al 15 febbraio per approfittare di sconti e offerte imperdibili. Secondo le stime di Confcommercio, la spesa media per famiglia a livello nazionale varierà tra i 138 e i 307 euro, con un leggero aumento rispetto all’anno precedente. Questo periodo di saldi rappresenta un’opportunità tanto per i consumatori quanto per i commercianti, i quali sperano di recuperare terreno e aumentare le vendite dopo un anno di sfide economiche. Durante i saldi, saranno in vigore alcune regole specifiche per i cambi dei capi acquistati. Il diritto alla sostituzione della merce è garantito solo se il prodotto è danneggiato o non conforme. In caso di impossibilità di sostituzione, il negoziante è obbligato a rimborsare il prezzo pagato. È inoltre obbligatorio per i negozianti indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto applicato e il prezzo finale. Per quanto riguarda gli acquisti online, le regole sono leggermente diverse. I cambi e i resi sono sempre consentiti entro 14 giorni dal ricevimento della merce, anche se non danneggiata o difettosa. Questa regola non si applica ai prodotti su misura o personalizzati.